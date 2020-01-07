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После гибели троих детей на пожаре под Ярославлем возбудили уголовное дело
7.1.2020 22:15
Фото: sledcom.ru
По итогам проверки следственные органы Ярославской области приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Борисоглебском районе, где были найдены погибшими трое детей. Речь идет о ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В качестве основной версии следователи сейчас рассматривают неисправность электропроводки, из-за которой могло начаться возгорание, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на старшего помощника главы местного СУ СКР Кристину Гузовскую уточняется, что в ближайшее время будут проведены экспертизы - судебно-медицинская и пожарно-техническая.
Трагедия в деревне Кучеры случилась минувшей ночью, когда начался пожар в деревянном одноэтажном доме. После тушения огня стало известно о гибели трех детей, пяти, восьми и одиннадцати лет. 42-летний мужчина и 38-летняя женщина с ожогами были экстренно доставлены в Борисоглебскую ЦРБ.
Ранее стало известно о ЧП в Петербурге, где в результате пожара в квартире погибли двое взрослых, ребенок серьезно пострадал. Мальчика доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.
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