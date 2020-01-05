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В Петербурге скончался мальчик, пострадавший во время пожара


5.1.2020 16:10
В Петербурге скончался мальчик, пострадавший во время пожараПетербургским врачам не удалось спасти школьника, доставленного в больницу после пожара на Ленинском проспекте, где погибли его родители.

Ребенок слишком сильно пострадал и скончался в отделении реанимации.

Медики боролись за жизнь девятилетнего мальчика на протяжении двух суток, но спасти маленького пациента им не удалось, сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла в Кировском районе Северной столицы 2 января. Жертвами пожара в одной из квартир жилой многоэтажки стали тогда мужчина и женщина 1969 и 1976 г.р. Мальчик, находившийся в квартире, пострадал и был доставлен в медицинское учреждение. Состояние ребенка врачи в тот момент оценивали как тяжелое.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, сигнал о возгорании на Ленинском проспекте поступил в экстренные службы около 18 часов. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла примерно 3 кв.м. В ведомстве уточнили, что воспламенились постельные принадлежности. Десяти спасателям удалось ликвидировать огонь лишь через 46 минут.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

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