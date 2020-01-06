Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале найдены части рога гигантского оленя мегалоцероса

6.1.2020 21:19

Фото: agenciasinc.es



Помимо останков гигантского оленя мегалоцероса, ученые обнаружили в реке фрагменты костей бизона, мамонта, шерстистого носорога, древней лошади тарпана и сайги.



Работы велись на так называемой "костяной линзе" - месте, где ранее было зафиксировано аномально большое скопление частей вымерших животных, передает ТАСС.



Кроме того, во время экспедиции в Курганской области со дна реки удалось поднять грунт, в котором имеются окаменелости древнего морского дна. Об этом рассказывается в группе регионального отделения "Русского географического общества" (РГО) в соцсети "ВКонтакте".



"Костяную линзу" в 2004 году нашли дайверы. По мнению специалистов, в течение Кайнозойской и Мезозойской эр (от 160 до 29 миллионов лет назад) в этом месте располагался Тургайский пролив Западно-Сибирского моря. Существуют предположения о том, что в те времена животные именно здесь переходили реку. Наиболее старых или слабых из них уносило течением. В наши дни, когда речными потоками размыло мягкие отложения, обнажились некоторые участки дна древнего моря.



Ранее сообщалось о плейстоценовой мумии лемминга, которую на правом берегу реки Тирехтях обнаружила якутская школьница. Как полагают специалисты, продолжающие изучать ценную находку, возраст этого зверька находится в интервале между 41305 и 41885 лет.



Автор: Злата Богатова

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