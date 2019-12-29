Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Якутская школьница нашла плейстоценовую мумию лемминга

29.12.2019 14:52

Фото: religija.me



Ценная находка была сделана на правом берегу реки Тирехтях, где якутская школьница обнаружила мерзлую мумию лемминга, передает ТАСС.



По мнению ученых, животное скончалось более 41 тысячи лет назад. Описание мумии грызуна опубликовано в журнале "Доклады Академии наук".



Как полагают палеонтологов, возраст зверька находится в интервале между 41305 и 41885 лет.



Лемминги, представляющие собой небольших грызунов и обитающие в тундре и лесотундре, обособились от других хомякообразных на территории нынешней северной Монголии в плиоценовой эпохе (5,3–2,6 млн. лет назад). На сегодняшний день в нашей стране самым распространенным является сибирский лемминг, но можно встретить и других его собратьев, в частности, амурского, желтобрюхого и норвежского.



Палеонтологи, обнаруживавшие ранее мумии американских узкочерепных полевок и берингийских сусликов, крайне редко сталкивались с леммингами. Ученые находили лишь одного зверька - копытного (Dicrostonyx torquatus), но в 2016 году список был пополнен еще одним открытием. Примечательно, что останки доисторического животного смогла отыскать обычная якутская девочка.



На участке берега реки Тирехтях, где школьница нашла лемминга, в прошлом местные жители собирали бивни мамонтов. Позднее льдистые породы были размыты водой, из-за чего в береге появилась полость. В ней девочка и смогла заметить мумию древнего грызуна.



В описании отмечается, что мумия достаточно хорошо сохранилась. На спине, боках и животе лемминга даже остался мех. Однако внутренних органов нет. Дело в том, что кожа на животе надорвалась, из-за чего они были вымыты водными потоками и постепенно заполнены грунтом.



Ранее сообщалось о работе ученых, которые пытаются разгадать тайну щенка возрастом 18 тыс. лет.



Автор: Злата Богатова

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