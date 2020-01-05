Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии задержаны вандалы, разрушавшие древние башни

5.1.2020 21:26

Фото: opwtour.ru



Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которых подозревают в разрушении уникальных исторчиеских объектов в ингушском селении Бейни.



Предположительно, жилым и полубоевым объектам был нанесен урон, чтобы вывезти камни арочных перекрытий в Чечню, рассказал глава тейпов ингушского народа Мурад Даскиев.



Как сообщает агентство "Интерфакс", на эту тему Мурад Даскиев говорил в ходе заседания общественной организации. По его словам, на след двух злоумышленников правоохранители смогли выйти при содействии инициативной группы, в которую вошли местные жители. В результате были пойманы двое молодых людей, вероятно причастных к разрушению башен в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике.



По версии следствия, арочные камни с петроглифами и ингушской символикой вывозились из республики в Чечню в целях продажи. В ходен своего выступления Даскиев подчеркнул, что в скором времени огласит имена тех, кто повредил уникальные памятники культуры и истории, принадлежащие ряду ингушских тейпов, учитывая, какой большой резонанс вызвали эти вопиющие случаи.



Специалисты археологического центра и Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника располагают сведениями о размерах и петроглифах, а также других особенностях каждой арки, которая была похищена. Поэтому установить принадлежность камней к тому или иному объекту в ходе восстановления памятников не будет сложным делом. По словам Даскиева, семьи подозреваемых уже взяли на себя обязательства в полном объеме восстановить разрушенные объекты.



Ранее появились сведения о повреждении средневековых памятников культуры на территории горного района Ингушетии. Как отмечал тогда глава местной администрации Ахмед Льянов, ЧП вызвало большой общественный резонанс. Выломанные арочные камни были спущены вниз и подготовлены для последующего вывоза, поэтому речь не шла об обычном акте вандализма, отмечали историки. Специалисты, обнаружившие повреждения, констатировали, что часть "товара" злоумышленники уже могли успеть вывезти и спрятать.



Автор: Злата Богатова

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