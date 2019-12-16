В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: представители Киева пытались изменить согласованный документ нормандского саммита
Песков: представители Киева пытались изменить согласованный документ нормандского саммита
Плющенко ответил команде Тутберидзе, обвинившей его в попытках переманить Загитову
Плющенко ответил команде Тутберидзе, обвинившей его в попытках переманить Загитову
Косачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелага
Косачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелага
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за арсенала в доме многодетной семьиВ Ленобласти возбудили уголовное дело из-за арсенала в доме многодетной семьи
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через УкраинуПутин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
Власти Владимирской области прокомментировали сообщения о приеме мусора из других регионовВласти Владимирской области прокомментировали сообщения о приеме мусора из других регионов
Клиенты криптобиржи, сомневающиеся в смерти ее основателя, требуют эксгумации телаКлиенты криптобиржи, сомневающиеся в смерти ее основателя, требуют эксгумации тела
Бывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годамБывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни


16.12.2019 15:51
В Ингушетии вандалы повредили средневековые башниФото: opwtour.ru

Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают вандалов, разобравших на камни уникальные средневековые постройки в селении Бейни, передает ТАСС.

Предположительно, к инциденту могут оказаться причастны несколько молодых людей.

Злоумышленники выломали арочные камни в жилых башнях, а потом спустили их вниз. Вандалов, повредивших средневековые памятники культуры, разыскивают правоохранительные органы. О случившемся на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном районе Ингушетии, рассказал в своем Instagram глава местной администрации Ахмед Льянов. По его словам, ЧП вызвало большой общественный резонанс.

Отмечается, что выломанные арочные камни в жилых башнях были спущены вниз и подготовлены для последующего вывоза, поэтому речь не идет об обычном акте вандализма. Как полагают историки, обнаружившие повреждения, часть "товара" злоумышленники уже могли успеть вывезти и спрятать.

Кроме того, имеются сведения о том, что такие случаи не единичны. Возможно, те же люди "поработали" в башенном комплексе Фалхан, отметил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. Проводя мониторинг исторических памятников, он первым обратил внимание на разрушенные башни.




Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Обитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора ЦояОбитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя
После ракетных испытаний США в ООН призвали к новому договору о РСМДПосле ракетных испытаний США в ООН призвали к новому договору о РСМД
В Удмуртии провалились под лед и погибли двое рыбаковВ Удмуртии провалились под лед и погибли двое рыбаков
Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в попытке тройного убийстваПод Нижним Новгородом задержали подозреваемого в попытке тройного убийства
В Брянской области задержан подозреваемый в массовом убийствеВ Брянской области задержан подозреваемый в массовом убийстве

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 954


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru