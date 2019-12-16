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В Ингушетии вандалы повредили средневековые башни
16.12.2019 15:51
Фото: opwtour.ru
Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают вандалов, разобравших на камни уникальные средневековые постройки в селении Бейни, передает ТАСС.
Предположительно, к инциденту могут оказаться причастны несколько молодых людей.
Злоумышленники выломали арочные камни в жилых башнях, а потом спустили их вниз. Вандалов, повредивших средневековые памятники культуры, разыскивают правоохранительные органы. О случившемся на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном районе Ингушетии, рассказал в своем Instagram глава местной администрации Ахмед Льянов. По его словам, ЧП вызвало большой общественный резонанс.
Отмечается, что выломанные арочные камни в жилых башнях были спущены вниз и подготовлены для последующего вывоза, поэтому речь не идет об обычном акте вандализма. Как полагают историки, обнаружившие повреждения, часть "товара" злоумышленники уже могли успеть вывезти и спрятать.
Кроме того, имеются сведения о том, что такие случаи не единичны. Возможно, те же люди "поработали" в башенном комплексе Фалхан, отметил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. Проводя мониторинг исторических памятников, он первым обратил внимание на разрушенные башни.
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