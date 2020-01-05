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Нападение в пригороде Парижа расследуют как террористическую атаку
5.1.2020 12:20
Фото: gordonua.com
Французские правоохранители переквалифицировали инцидент, случившийся в минувшую пятницу, 4 января. Расследованием теперь будет заниматься антитеррористическая прокуратура страны.
В результате ЧП были ранены три человека, один из них позже умер в больнице.
По данным ведомства, 22-летний нападавший страдал от расстройства психики, и первоначально ЧП в парке парижского пригорода Вильжюиф не рассматривалось как теракт. Однако в ходе расследования выяснились новые обстоятельства. В результате было принято решение о том, чтобы переквалифицировать статью и передать дело в соответствующие структуры.
В частности, установлено, что нападавший выкрикивал во время инцидента "аллах акбар", а также не стал атаковать мужчину, заявившего, что он мусульманин. После того, как прохожий прочитал исламскую молитву, злоумышленник прошел мимо. Кроме того, подозреваемый имел при себе сумку, в которой полиция нашла исламские тексты экстремистского содержания и некое завещание - с подобными посланиями террористы обычно идет на осуществление актов.
По данным прокуратуры, будучи психически нездоровым и не раз проходивший лечение в специализированных клиниках молодой человек принял ислам в 2017 году. Хотя и существуют подтверждения серьезного расстройства, имеются также свидетельства определенной радикализации молодого человека, подчеркнули в ведомстве.
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