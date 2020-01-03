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Скончался мужчина, пострадавший при нападении в пригороде Парижа


3.1.2020 23:52
Скончался мужчина, пострадавший при нападении в пригороде ПарижаФото: imag.one

После инцидента в больницы были доставлены трое раненых - две женщины и мужчина, который позднее скончался, передает телевизионный канал BFMTV.

Состояние пациенток врачи оценивают как тяжелое.

ЧП случилось в парке От-Брюйе, расположенном в одном из пригородов Парижа. Как передают французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, молодой человек напал на случайных прохожих с ножом.

К моменту прибытия полицейских злоумышленник успел ранить трех человек. Затем его нейтрализовали.

Несмотря на все усилия медиков, скончался мужчина, которому было около пятидесяти лет.

Личность пострадавших и нападавшего устанавливается. Полиция приступила к расследованию по факту случившегося, сведений о мотивах преступника из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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