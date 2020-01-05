|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Тюменью пять человек погибли в ДТП с грузовиком
5.1.2020 01:10
Фото: vk.com
В Тюменской области двое взрослых и трое детей стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. Как передают местные СМИ со ссылкой на представителей регионального УГИБДД России, смертельная авария случилась во время сильного снегопада.
По предварительным данным, столкновение случилось в районе 104-го километра федеральной трассы Р-254 "Курган-Тюмень". Управлявший грузовиком мужчина 1969 г.р. допустил выезд на встречную полосу.
После того, как произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Лада", погибли все, кто находился в этой машине - водитель и четверо пассажиров легковушки, среди которых были дети 2008, 2007 и 2016 г.р.
На месте трагедии продолжают работу автоинспекторы, устанавливающие все обстоятельства ЧП.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|