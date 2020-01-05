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Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет
5.1.2020 00:27
Фото: ok-magazine.ru
По словам 47-летней Кэмерон Диаз, она пока не готова публиковать фото ребенка, но ей не терпится поделиться новостью.
О пополнении в семействе звезда рассказала на своей странице в соцсети.
Известная американская актриса и ее супруг, гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддэн впервые стали родителями. Новоиспеченные мать и отец назвали дочку Рэддикс.
По словам Диаз, в ближайшее время она не намерена публиковать фото дочери, но не может не поделиться тем, что малышка просто замечательная.
В фигуре звезды, пару лет назад объявившей о завершении карьеры в кино, в последние месяцы не было замечено никаких изменений. Поэтому в американских СМИ появились предположения о том, что счастливые родители могли прибегнуть к услугам суррогатной матери.
Не так давно вновь стала мамой российский режиссер Валерия Гай Германика. Кинематографист сообщила поклонникам о радостном событии в социальных сетях, опубликовав фото с воздушными шариками и поздравительной открыткой.
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