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Валерия Гай Германика вновь стала мамой
7.11.2019 22:55
Фото: rl0.ru
Известный российский режиссер родила третьего ребенка: о радостном событии Валерия Гай Германика сообщила поклонникам в социальных сетях.
Рассказав о пополнении в семье, она опубликовала фотографии с воздушными шариками и поздравительной открыткой.
Валерия Гай Германика впервые стала мамой в 2008 году, когда у нее родилась дочь Октавия. С отцом ребенка режиссер рассталась вскоре после того, как они стали родителями.
Спустя семь лет звезда решила узаконить свои романтические отношения с танцором Вадимом Любушкиным, но брак лился всего четыре месяца. В 2016 году Валерия Гай Германика родила вторую дочь, дав ей имя Северина.
Не так давно состоялась свадьба режиссера и предпринимателя Дениса Молчанова.
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