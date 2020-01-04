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В Нидерландах во время выступления упали с 10-метровой высоты российские акробаты
4.1.2020 23:28
Фото: sapo.io
ЧП случилось в Амстердаме, когда российские артисты исполняли номер под названием "Небесные ангелы", передает ТАСС.
После того, как пара упала с 10-метровой высоты, их доставили в больницу. Состояние одного из гимнастов врачи оценивают как тяжелое.
Мужчина и женщина, выполнявшие сложные трюки без страховки, сорвались с высоты практически одновременно. Это случилось, когда российские артисты участвовали в традиционном представлении "Всемирный рождественский цирк". В этом году мероприятие в театре "Карре" проводится уже в тридцать пятый раз.
Отмечается, что мужчина упал на женщину, сразу после чего акробатов немедленно доставили в больницу. В момент госпитализации они оба находились в сознании.
После случившегося публику пришлось вывести из зала, а выступление отменить, сообщил продюсер представления Хенк ван дер Мейден. По его словам, пострадали россияне, исполнявшие без защитной сетки воздушный номер "Небесные ангелы".
В конце прошлого года в цирке Владивостока гимнастка получила тяжелые травмы, упав с высоты.
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