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WADA выставило Москве счет на $1 млн
4.1.2020 23:04
Фото: vk.com
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало размер ежегодного обязательного взноса России.
В текущем году Москве необходимо перечислить в бюджет этой организации 1 млн 15 тыс. 977 доллара.
В прошлом году Россия платила чуть менее 950 тыс. долларов, но сумма взноса стран в бюджет WADA растет примерно на 8%. В 2019 году наибольшими оказались взносы у Японии и Соединенных Штатов, которые перечислили соответственно более полутора и два с половиной миллионов долларов.
В случае, если Спортивный арбитражный суд примет решение отклонить апелляцию Российского антидопингового агентства, согласившись с претензиями WADA, в 2020 году Москве придется вносить большую сумму.
Помимо стандартного взноса в бюджет, необходимо будет перечислить 100 тысяч долларов в качестве штафа, а также покрыть все расходы, которые были связаны с расследованием в отношении московской антидопинговой лаборатории. В результате общая сумма вполне может оказаться более двух миллионов долларов.
Ранее глава WADA высказался об "уровне жульничества" в России. Покидая свой пост, Крейг Риди подводил итоги своей деятельности в качестве руководителя международной организации и выразил особенную радость в связи с осуществленными мерами по борьбе с допинговыми нарушениями в России. По его словам, WADA удалось продемонстрировать "готовность и способность, наличие знаний и юридических инструментов".
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