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В Братске три человека погибли в ДТП с участием грузовика
3.1.2020 13:54
Фото: vk.com
Трагедия случилась на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в городе Братске (Иркутская область), сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Со ссылкой на источники в региональном ГУ МВД уточняется, что на участке дороги, где произошло столкновение, велись работы.
Сообщение о смертельной аварии поступило в экстренные службы примерно в 16:00 по местному времени (11:00 по Москве). ДТП зафиксировано в районе 212-го километра указанной трассы.
Как стало известно, водитель легкового автомобиля ВАЗ допустил выезд на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате ДТП погибли все, кто ехал в седане отечественного производства - водитель и двое пассажиров.
В ведомстве пояснили, что неподалеку от места аварии велись дорожные работы, поэтому на трассе заранее были установлены предупреждающие знаки.
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