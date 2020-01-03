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Во Франции при запуске петарды погиб молодой человек


3.1.2020 00:10
Во Франции при запуске петарды погиб молодой человекФото: stat01.com

Во французском городе Агно (департамент Нижний Рейн) в результате разрыва петарды типа "мортира" мужчина получил смертельные ранения, передают зарубежные СМИ.

В общей сложности в период новогодних праздников за медицинской помощью во Франции обратились более двадцати пострадавших.

Как сообщает Dernieres Nouvelles d"Alsace (DNA), в городе Агно зафиксирован смертельный случай - молодой человек получил тяжелые травмы и погиб, когда запускал петарду. Со ссылкой на источники в местной полиции радиостанция France Bleu Alsace передает о том, что в Страсбурге в больницу из-за пиротехники попали десять человек. Шесть пострадавших, в том числе, трое детей, врачам пришлось экстренно оперировать.

Ранее в Подмосковье от взрыва петарды погиб 33-летний мужчина. Причиной смерти жителя Клина стала травма головы. По словам очевидцев, погибший держал во рту прикуренную сигарету. Предположительно, искра могла попасть на пиротехнику, которая в тот момент находилась в руках мужчины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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