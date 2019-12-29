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В Подмосковье от взрыва петарды погиб 33-летний мужчина
29.12.2019 19:43
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, 33-летний житель подмосковного Клина из-за петарды получил травмы головы, оказавшиеся смертельными.
Правоохранительные органы Московской области приступили к проверке по факту трагического происшествия.
Обстоятельства гибели мужчины, который получил смертельные ранения головы из-за петарды и фейерверки в подмосковном Клину, выясняют следователи, передает ТАСС. Со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий отмечается, что ЧП случилось в минувшую субботу, 28 декабря.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что компания местных жителей в частном доме распивала алкоголь и начала поджигать петарды и фейерверки. По словам очевидцев, погибший мужчина с сигаретой во рту пытался запустить очередную петарду, когда произошел хлопок.
Пострадавший сразу упал и уже не смог подняться. Прибывшие на вызов врачи могли лишь констатировать смерть мужчины в результате ранений лица и головы.
Ранее сообщалось о ЧП в Екатеринбурге, где подростку оторвало руку при изготовлении петарды.
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