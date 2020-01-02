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В Судане разбился военный самолет
2.1.2020 22:52
Фото: smi2.net
Авиакатастрофа произошла на западе Судана, передают зарубежные СМИ. Информации о причинах пока нет.
Со ссылкой на представителей ВС страны сообщается, что жертвами крушения военного самолета стали пятнадцать человек.
Как стало известно, в западной части Судана потерпел крушение военный самолет Ан-12, на борту которого в тот момент находились пятнадцать человек.
Представитель ВС страны бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан заявил о том, что выжить в катастрофе, по предварительным данным, никому не удалось, сообщает телевизионный канал Al Arabiya.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Пока сведений о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников не поступало.
Ранее стало известно о крушении вертолета в Тайване. Среди восьми погибших - начальник Генштаба ВС острова, считавшийся пропавшим вместе с двумя высокопоставленными военными.
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