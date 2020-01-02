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Начальник генштаба ВС Тайваня погиб при крушении вертолета


2.1.2020 21:43
Начальник генштаба ВС Тайваня погиб при крушении вертолетаФото: planespotters.net

Первоначально в СМИ появились сообщения о том, что начальник генштаба ВС Тайваня и двое высокопоставленных военных пропали после аварийной посадки на севере острова.

Однако позже была подтверждена информация о его гибели.

Жертвами крушения военного вертолета, по последним данным, стали восемь человек, передает агентство EFE. В общей сложности на борту находились тринадцать человек, выжить смогли лишь пятеро.

Авиакатастрофа случилась в горном районе, неподалеку от столицы региона Тайбэя. Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента.

По данным СМИ, на борту вертолета Black Hawk, который летел из Тайбэя в город Илан, были только военные. Все они направлялись на праздничное мероприятие, посвященное Новому году.

Автор: Злата Богатова

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