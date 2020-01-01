Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Папа римский принес извинения за инцидент с женщиной на площади Святого Петра

1.1.2020 22:56

Фото: кадр видео с youtube.com



Папа римский Франциск извинился в связи с происшествием, случившемся на площади Святого Петра.



Как передает BBC News, понтифик пояснил, что и он может терять терпение. В результате он подал плохой пример и просит прощения.



По словам папы Римского, многие люди иногда теряют самообладание. Накануне подобное случилось и с ним, и теперь он вынужден признать, что подал плохой пример, поэтому приносит извинения.



Ранее в СМИ распространились видеокадры, на которых был запечатлен инцидент. На записи можно увидеть, как папа проходит мимо многочисленных верующих, собравшихся на площади Святого Петра за специальным заграждением. Понтифик приветствовал их, пожимая руки некоторым.



После того, как папа римский начал уходить в сторону, его резко схватила за руку женщина. Несмотря на попытки высвободиться, понтифика буквально потянули к заграждению. В результате он другой рукой слегка ударил женщину по кисти и отругал. События разворачивались так быстро, что присутствовавшие рядом охранники даже не успели вмешаться в происходящее.



Автор: Злата Богатова

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