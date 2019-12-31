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Польские евреи прокомментировали слова Путина о после Липском
31.12.2019 18:44
Фото: vk.com
Главный раввин Польши Михаил Шудрих и председатель Союза еврейских религиозных общин страны Клара Колодзейска-Полтын высказались по поводу недавнего заявления президента РФ Владимира Путина о том, какую роль Варшава сыграла в начале Второй мировой войны. Их мнение приводит газета Rzech Pospolita.
Михаил Шудрих и Клара Колодзейска-Полтын выразили возмущение по поводу "манипуляции" с запиской польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. Речь идет о записях, судя по которым дипломат в 1938 году одобрял идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в Африку. Липский даже посулил нацистскому лидеру поставить за это "великолепный памятник" в Варшаве.
Как считают представители польской еврейской общины, в тот период власти страны поддержали лишь эмиграцию 10 % евреев, причем сделано это было отчасти в сотрудничестве с сионистским движением. Варшава тайно оказывала сионистам военную поддержку, указали представители еврейских общин.
В 1938 году, когда из-за Третьего рейха за пределы Польши были изгнаны тысячи евреев, их поддерживали дипломаты, включая лично Липского. Поэтому обвинять посла в антисемитизме по предложению, которое было вырвано из контекста, безответственно, считают Шудрих и Колодзейска-Полтын.
Накануне, 30 декабря, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о том, что российский лидер Владимир Путин намеренно пытается оболгать Варшаву. Польский деятель выразил мнение о том, что высказывания президента РФ являлись "попыткой скрыть существующие проблемы".
Ранее о причинах Второй мировой войны решила высказаться посол Соединенных Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер.
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