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В Майами на пляже найдено тело российского летчика
31.12.2019 14:34
Фото: alvona.com
Гражданин РФ был найден мертвым в минувшие выходные на побережье в Майами, передает РЕН ТВ.
Личность 47-летнего мужчины установлена, он ранее прибыл в Соединенные Штаты в качестве второго пилота.
ЧП случилось неподалеку от отеля Ramada Beach Resort, где в прошлом уже не раз снимали номера пилоты, прилетавшие из России. Тело россиянина обнаружили около 6:30 утра по местному времени воскресенья, 29 декабря. Причины смерти российского гражданина выясняют эксперты.
Известно также, что летчик прибыл в Майами за день до смерти, 28 декабря. Предположительно, после периода отдыха, который был положен ему по регламенту, россиянин должен был отправиться в обратный рейс.
Ранее в одной из гостиниц Москвы нашли тело молодой украинки, прикованной к постели наручниками.
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