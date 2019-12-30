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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве найдено тело молодой украинки
30.12.2019 23:58
Фото: barlamane.com
ЧП случилось в одном из отелей российской столицы, в номере которого нашли тело девушки. Личность погибшей установлена, она приехала в Москву из Одесской области (Украина). Полиция разыскивает мужчину, который находился с девушкой в последние минуты ее жизни, сообщают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы уточняется, что незадолго до смерти руки девушки были прикованы к постели при помощи наручников для ролевых игр. Видимых следов насилия на теле погибшей выявлено не было, причины смерти сейчас выясняют эксперты.
Известно также, что в номере, который был оформлен на имя украинки, правоохранители обнаружили пакет с неизвестным веществом. Состав также выясняют специалисты.
В ходе предварительного разбирательства удалось установить, что в отель пара прибыла ранним утром 28 декабря. Поднявшись в номер, снятый до 10:00, около пяти часов утра, мужчина покинул гостиницу уже спустя полтора часа. Полиция пытается отыскать спутника погибшей девушки.
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