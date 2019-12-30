Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве найдено тело молодой украинки

30.12.2019 23:58

Фото: barlamane.com



ЧП случилось в одном из отелей российской столицы, в номере которого нашли тело девушки. Личность погибшей установлена, она приехала в Москву из Одесской области (Украина). Полиция разыскивает мужчину, который находился с девушкой в последние минуты ее жизни, сообщают российские СМИ.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы уточняется, что незадолго до смерти руки девушки были прикованы к постели при помощи наручников для ролевых игр. Видимых следов насилия на теле погибшей выявлено не было, причины смерти сейчас выясняют эксперты.



Известно также, что в номере, который был оформлен на имя украинки, правоохранители обнаружили пакет с неизвестным веществом. Состав также выясняют специалисты.



В ходе предварительного разбирательства удалось установить, что в отель пара прибыла ранним утром 28 декабря. Поднявшись в номер, снятый до 10:00, около пяти часов утра, мужчина покинул гостиницу уже спустя полтора часа. Полиция пытается отыскать спутника погибшей девушки.



Автор: Злата Богатова

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