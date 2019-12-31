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В Риме запретили взрывать петарды
31.12.2019 13:48
Фото: smi2.net
Власти итальянской столицы официально наложили запрет на использование любого вида пиротехнических средств, в том числе, петарды.
Меры распространяются на период новогодних праздников.
Согласно официальному документу, запрет на пиротехнику действует с 00:00 31 декабря и до 6 января включительно. Соответствующее распоряжение в минувший понедельник, 30 декабря, подписала мэр Рима Вирджиния Раджи.
Нарушителям может грозить штраф в размере до пятисот евро.
Ранее о введении подобных мер объявили в администрации целого ряда итальянских городов, в частности, Катании и Пармы.
В минувшем ноябре туристам запретили фотографировать гейш в Японии.
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