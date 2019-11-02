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Туристам запретили фотографировать гейш
2.11.2019 00:53
Фото: livejournal.com
Власти Японии запретили туристам фотографировать гейш, передает The Telegraph.
По данным газеты, изменения вступили в силу уже 25 октября. С этого дня снимки гейш в историческом квартале Киото — Гионе — можно будет только заручившись разрешением женщины.
В целях предупреждения на улицах квартала Гион разместят специальные знаки, которые будут информировать об изменениях. Туристам, которые нарушат запрет, грозит штраф в размере 10 тысяч иен (около 6 тысяч рублей). По решению местных властей в квартале Гион также установят камеры видеонаблюдения, с помощью которых будут выявлять туристов, нарушающих правила.
На протяжении последних лет от жителей Киото не прекращается поток жалоб, связанных с бесцеремонным поведением иностранцев. Японцев нервируют туристы, которые постоянно заходят на частную территорию, едят на улице и постоянно нарушают все правила приличия, принятые в стране. Отмечалось, что туристы часто фотографировали гейш, даже не интересуясь их мнением.
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