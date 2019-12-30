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Полиция Пензы заинтересовалась Дедом Морозом, якобы угощавшим детей снюсом
30.12.2019 00:51
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы Пензы проводят проверку по факту информации, распространившейся в СМИ, сообщается на официальном сайте местного полицейского главка. В ряде источников ранее появились публикации о том, что детям вместо конфет якобы раздавали запрещенный снюс.
Как информирует пресс-служба регионального управления МВД, в прессе распространилась информация о злоумышленнике, который был одет в костюм Деда Мороза и появился возле гимназии № 1 города Пензы.
В СМИ сообщалось, что под видом конфет детям раздавали так называемый снюс. Вместе с тем, заявлений от родителей или очевидцев в полицию пока не поступало. Правоохранительные органы продолжают проверку.
В минувший четверг депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение о внесении изменений в действующее региональное законодательство. Теперь в пределах области запрещено распространять бестабачную никотиносодержащую продукцию, известную под названием снюс.
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