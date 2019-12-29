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ФСБ задержала двух россиян по подозрению в подготовке терактов в Петербурге
29.12.2019 23:32
Фото: tvzvezda.ru
Подозреваемых в подготовке террористических атак в новогодние праздники удалось задержать благодаря сведениям, которые передали Соединенные Штаты.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как стало известно, информация, переданная ранее американскими партнерами, позволила Федеральной службе безопасности РФ задержать двух российских граждан, которые намеревались осуществить теракты.
По данным спецслужбы, террористические акты планировались злоумышленниками в Петербурге, в местах массового скопления людей. Уточняется, что преступления, которые удалось предотвратить, задержанные собирались совершить во время новогодних праздников.
В ходе обысков у задержанных найдены и изъяты материалы, которые подтверждают подозрения о подготовке терактов. По факту противозаконных действий уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
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