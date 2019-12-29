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В итальянских Альпах за сутки погибли четверо лыжников
29.12.2019 22:55
Фото: images-on-off.com
Четвертый за сутки лыжник погиб в Доломитовых Альпах, расположенных в северо-восточной части Италии, передает Associated Press.
Мужчина, гражданство которого не уточняется, оказался под сошедшей со склона лавиной.
По данным агентства, лыжник погиб в результате схода лавины утром в воскресенье.
Накануне, 28 декабря, снежная масса сошла на группа лыжников, приехавших в Италию из Германии. Жертвами ЧП стали три человека - две семилетние девочки и мать одной из них.
Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы выяснить, можно ли было заранее спрогнозировать сход лавины, чтобы закрыть трассу для туристов.
В последнее время в итальянских Альпах из-за сильного ветра существенно возрос риск схода лавин. Однако это не повлияло на количество туристов, приезжающих кататься на лыжах, учитывая праздничные дни. Сейчас, как и прежде, на склонах можно увидеть достаточно много отдыхающих.
Ранее на Чукотке после схода самой крупной за последние 35 лет лавины пропал сноубордист.
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