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Первое укрытие для съемок леопардов создано в Приморье на средства президентского гранта
29.12.2019 21:15
Фото: tigerstrail.ru
Укрытие, позволяющее делать снимки редких кошек, представляет собой небольших размеров хорошо замаскированное помещение со специальными отверстиями, передает ТАСС.
Первое укрытие для съемки животных было создано в нацпарке "Земля леопарда" на средства президентского гранта.
Как рассказали представители национального парка в Приморье, первым укрытие опробовал корейский фотограф Чои Кисун. В результате были получены уникальные фото- и видеокадры, на которых запечатлена самая редкая в мире на сегодняшний день крупная кошка - дальневосточный леопард.
Создание такого укрытия стало возможным благодаря поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и Фонда президентских грантов, выделявшихся в рамках проекта "Дикий Дальний Восток". В нацпарке пояснили, чтов течение следующего года они планируют создать еще несколько таких точек. В подобных домиках фотограф может провести несколько суток, ожидая встречи с редкими хищниками и наблюдая за ними в естественной среде.
Как сообщалось ранее, в Красноярском крае хотят создать первый в мире центр реабилитации исчезающих снежных барсов.
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