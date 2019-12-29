Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первое укрытие для съемок леопардов создано в Приморье на средства президентского гранта

29.12.2019 21:15

Фото: tigerstrail.ru



Укрытие, позволяющее делать снимки редких кошек, представляет собой небольших размеров хорошо замаскированное помещение со специальными отверстиями, передает ТАСС.



Первое укрытие для съемки животных было создано в нацпарке "Земля леопарда" на средства президентского гранта.



Как рассказали представители национального парка в Приморье, первым укрытие опробовал корейский фотограф Чои Кисун. В результате были получены уникальные фото- и видеокадры, на которых запечатлена самая редкая в мире на сегодняшний день крупная кошка - дальневосточный леопард.



Создание такого укрытия стало возможным благодаря поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и Фонда президентских грантов, выделявшихся в рамках проекта "Дикий Дальний Восток". В нацпарке пояснили, чтов течение следующего года они планируют создать еще несколько таких точек. В подобных домиках фотограф может провести несколько суток, ожидая встречи с редкими хищниками и наблюдая за ними в естественной среде.



Как сообщалось ранее, в Красноярском крае хотят создать первый в мире центр реабилитации исчезающих снежных барсов.



Автор: Злата Богатова

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