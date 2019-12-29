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На юге Йемена семь человек погибли в результате теракта


29.12.2019 20:25
На юге Йемена семь человек погибли в результате терактаФото: smi2.net

ЧП случилось во время военного парада, проходившего в йеменском городе Аль-Далиа.

Как передает телевизионный канал Al Arabia, инцидент уже квалифицирован местными властями как террористическая атака.

Информации о количество пострадавших из официальных источников пока не поступало. Представители местных властей лишь подтвердили, что жертвами инцидента стали семь человек.

Как сообщает канал, во время военного парада над одной из трибун прогремел взрыв. Пока остается неясным, идет ли речь о ракетном ударе либо выпущенном экстремистами беспилотнике.

О своей причастности к преступлению пока не заявила ни одна из террористических группировок, проявляющих активность в этой части Йемена.

Ранее в МИД России осудили теракт в столице Сомали, унесший жизни 90 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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