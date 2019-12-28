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В Екатеринбурге подростку оторвало руку при изготовлении петарды
28.12.2019 01:03
Фото: arnapress.kz
В результате ЧП юноша получил серьезные травмы, сейчас он находится в отделении реанимации, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах региона уточняется, что ученик девятого класса одной из школ Екатеринбурга пытался самостоятельно изготовить петарду.
Взрыв прогремел вечером минувшей среды, 25 декабря, когда "очень умный, эрудированный, из благополучной семьи" школьник пытался изготовить петарду. В результате ЧП 15-летний подросток, по предварительным данным, потерял руку и получил серьезные ожоги.
Сейчас ребенок находится в реанимации\онном отделении одной из больниц уральской столицы.
По факту происшествия уже проводится доследственная проверка, информирует СУ СКР по Свердловской области. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить специалистам.
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