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В Загребе открыли музей похмелья
29.12.2019 17:37
Фото: livejournal.com
В столице Хорватии состоялось открытие музея похмелья, сообщает France Info. Жителям Загреба и туристам предлагают посетить экспозицию, которая, в частности, включает предметы, которые находили после застолья.
По словам основателей этого необычного музея, они собираются сделать акцент на негативных последствиях злоупотребления спиртными напитками.
Как пояснил владелец первого в мире музея похмелья Рино Дубкович, тематика выставки подразумевает период между выходом с вечеринки и пробуждением на следующий день. По его словам, экспозиция включает разнообразные предметы, которые люди обнаруживали около себя после бурного застолья. Среди них, например, педаль велосипеда.
В настоящее время вниманию посетителей предлагают узнать о двадцати пяти историях похмельных состояний. Выставка размещается в четырех залах. В музее работает сувенирный магазин, где можно приобрести дартс и "Пьяную Монополию", а также другие настольные игры.
Как сообщалось ранее, в мае 2020 года в Нью-Йорке состоится открытие Makeup Museum (Музея макияжа). Экспозиция будет посвящена главным событиям, которые происходили в течение всей истории макияжа. По словам организаторов, каждому десятилетнему посвятят отдельные выставки, над подготовкой которых будут работать различные кураторы.
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