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В Нью-Йорке появится Музей макияжа
23.11.2019 16:44
Фото: pmo.ee
В мае 2020 года в Нью-Йорке состоится открытие Makeup Museum (Музея макияжа).
Как сообщает портал Buro 24/7, экспозиция будет посвящена главным событиям, которые происходили в течение всей истории макияжа.
Предполагается, что каждому десятилетнему периоду будут посвящены отдельные выставки, над подготовкой которых будут работать различные кураторы.
В качестве первой экспозиции был выбран проект "Розовые джунгли: макияж 1950-х годов в Америке". Посетители смогут получить представление не только о знаковых тенденциях макияжа, но и всемирно известных женщинах, образ которых оказал заметное влияние на развитие этой индустрии. Среди них - Грета Гарбо, Мэрилин Монро и другие звезды, старинные предметы и косметика которых будут представлены в музее.
В числе известных визажистов и владельцев брендов, принимающих участие в наполнении нового музея, гендиректор Besame Cosmetics Габриэла Эрнандес и Рэйчел Гудвин.
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