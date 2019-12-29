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В 2019 году в США зафиксировано рекордное число массовых убийств
29.12.2019 14:21
Фото: ruswi.com
Как передает агентство Associated Press, приводя данные, которые были собраны им совместно с USA Today и экспертами Северо-Восточного университета в Бостоне, в течение этого года на территории Соединенных Штатов достигло рекордных показателей количество массовых убийств.
Жертвами такого рода преступлений стали более двухсот человек.
За этот год в США в общей сложности был зафиксирован сорок один случай такого рода нападений. В результате подобных преступлений погибали по меньшей мере четыре человека, и подавляющее большинство ЧП - тридцать три - было связано с применением огнестрельного оружия. Статистические данные свидетельствуют о том, что жертвами массовых расправ в течение 2019 года стал 211 человек.
Как указывает AP, сбор информации по таким инцидентам официально был начат в 2004 году. Вместе с тем, судя по архивным документам, последние данные превысили показатели массовых убийств за период с 1970-х годов. Ранее рекордным считался 2006 год, когда было зафиксировано тридцать восемь нападений.
В публикации отмечается, что годом, в который во время массовых нападений погибло больше всего людей, остался 2017-й - из-за стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Жертвами инцидента в штате Невада стали пятьдесят восемь человек, а само преступление считается самым кровопролитным расстрелом людей в новейшей истории Соединенных Штатов.
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