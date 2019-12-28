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Сборная России разгромила канадцев на молодежном чемпионате мира


01:02
Сборная России разгромила канадцев на молодежном чемпионате мираФото: bloknot.ru

Отечественные хоккеисты оказались сильнее национальной команды Канады по итогам матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.

Как передает Матч ТВ, игра завершилась со счетом 6:0 в нашу пользу.

Сборная России смогла обыграть канадских соперников во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года. Матч проходил в Остраве (Чехия).

Во время встречи со сборной Канады успели отличиться Александров, Денисенко, Дорофеев, Соколов, Ртищев и Хованов.

В первой игре группового этапа молодежной сборной России не удалось одержать победу - хоккеисты проиграли чехам со счетом 3:4. Сегодня отечественной команде предстоит выйти на лед против сборной Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

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