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Сборная России разгромила канадцев на молодежном чемпионате мира
01:02
Фото: bloknot.ru
Отечественные хоккеисты оказались сильнее национальной команды Канады по итогам матча второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Как передает Матч ТВ, игра завершилась со счетом 6:0 в нашу пользу.
Сборная России смогла обыграть канадских соперников во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года. Матч проходил в Остраве (Чехия).
Во время встречи со сборной Канады успели отличиться Александров, Денисенко, Дорофеев, Соколов, Ртищев и Хованов.
В первой игре группового этапа молодежной сборной России не удалось одержать победу - хоккеисты проиграли чехам со счетом 3:4. Сегодня отечественной команде предстоит выйти на лед против сборной Соединенных Штатов.
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