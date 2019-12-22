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Женская сеть myJulia.ru
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Медведева снялась с чемпионата России
17:21
Фото: pix-feed.com
Меньше чем за час до старта произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию титулованная спортсменка Евгения Медведева приняла решение отказаться от участия в турнире.
Медведева практически теряет возможность попасть в сборную, чтобы позднее отправиться на главные старты.
По итогам короткой программы Евгения Медведева находилась на пятом месте, оказавшись последней из фигуристок, которые смогли преодолеть рубеж в 70 баллов. Учитывая проблемы, с которыми подопечной Брайана Орсера пришлось столкнуться в последние дни, достижение можно считать особенно ценным.
Сначала во время тренировки в Красноярске, которая проходила за день до соревнований, девушка очень неудачно упала, серьезно травмировав ногу. Боль стала не единственной трудностью - в результате падения сломался ботинок одного из коньков. В Красноярск спортсменка отправилась без запасной обуви. Поэтому спортсменке пришлось отправиться в местный специализированный магазин, однако у них не нашлось коньков такого качества, которое необходимо для выступления Медведевой.
В российских СМИ уже появились сообщения о том, как двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады выбирала коньки в Красноярске. Внимательно просмотрев имеющиеся в магазине варианты, она приобрела Edea Chorus 24-го размера стоимостью 20 тысяч рублей, пишет Sports.ru слова продавщицы магазина.
Обувь, купленная спортсменкой, "по классу на три уровня ниже того, что ей требуются", отметили в магазине. Сотрудники признались, что переживают, как Медведева выйдет в этих коньках на лед.
Ранее двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко ответил команде российского тренера Этери Тутберидзе, обвинившей его в попытках переманить к себе Алину Загитову.
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