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На Ямале два человека погибли при пожаре на месторождении
28.12.2019 15:33
Фото: vk.com
ЧП случилось на Восточно-Таркосалинском месторождении, передают российские СМИ.
По предварительным данным, загорелся подъемник, предназначенный для ремонта скважин. Обстоятельства случившегося выясняются.
На Восточно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе загорелся подъемник для капитального ремонта скважин. Речь идет об оборудовании, установленном на базе автомашины "КрАЗ", передает "Интерфакс-Урал".
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО сообщается, что в результате пожара погибли два человека, один травмирован. Огнем были повреждены три единицы спецтехники.
Представители регионального ведомства пояснили, что пожар сотрудники "НОВАТЭКа" ликвидировали собственными силами.
Ранее в Екатеринбурге подростку оторвало руку при изготовлении петарды. После взрыва мальчика доставили в больницу, он находится в реанимационном отделении.
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