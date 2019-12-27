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Российского посла из-за слов Путина о Липском вызвали в МИД Польши
14:31
Фото: news2world.net
В МИД Польши был вызван посол Российской Федерации в этой стране Сергей Андреев. Как пояснил дипломат, это случилось в связи с недавним высказыванием главы РФ Владимира Путина о руководителе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
В течение нескольких последних дней президент России сделал ряд жестких заявлений, которые касались начала Второй мировой войны. Владимир Путин, в частности, указывал на деструктивную роль Варшавы, пытавшейся сотрудничать с Гитлером и участвовавшей в разделе Чехословакии.
Позднее глава РФ охарактеризовал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, в 1938 году поддержавшего Адольфа Гитлера. Владимир Путин назвал его "сволочью и антисемитской свиньей". Российский лидер рассказал об обещании установить "великолепный памятник" нацистскому лидеру в Варшаве за отправку евреев в Африку.
Как заявил президент России, комментируя дневниковую запись Липского, польский посол в Германии 30-х годов тогда "солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях". По словам Путина, он изучал архивные документы того периода, доставшиеся в качестве трофеев из стран Европы после окончания Второй мировой войны. В тот момент главу РФ поразили способы решения "еврейского вопроса" в Польше, признался политик. как "сволочь и антисемитская свинья". По словам Владимира Путина, изучая архивные документы, он читал о том, как польский дипломат обещал Адольфу Гитлеру "великолепный памятник в Варшаве" за высылку евреев в Африку.
По словам посла Сергея Андреева, в польском МИДе состоялась его беседа с директором восточного департамента. Разговор был жестким и конкретным. Представитель Москвы в очередной раз обозначил позицию российского руководства, тогда как польский дипломат излагал позицию Варшавы.
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