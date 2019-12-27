Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции 91-летнего священника-педофила убили распятием

13:43

Фото: gordonua.com



Смертельное ранение было нанесено священнослужителю распятием, передает Daily Mail. К убийству может быть причастен 19-летний молодой человек, уточняется со ссылкой на источники в пркаоохранительных органах.



ЧП случилось в городе Агнетце, который расположен на территории департамента Уаза в северной части Франции. По версии следствия, юноша смертельно ранил священника крестом. В результаты травмы горла потерпевший скончался от нехватки воздуха.



Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что подозреваемый в нападении на священника уже задержан. Помимо причастности к убийству, молодого человека обвинили в пытках и сопротивлении при задержании. Сейчас парень находится в больнице - у правоохранителей возникли подозрения, что задержанный может страдать от расстройства психики. В частности, во время допроса он заявил о том, что совершенно не помнит, как произошло убийство.



Погибший священник ранее обвинялся в растлении нескольких мальчиков. Поэтому у следствия возникла версия о том, что один из тех детей мог попытаться ему отомстить. По данным полиции, эпизоды с насилием над мальчиками происходили в период 1960—2000 годов.



Ранее в Аргентине вынесли приговор по делу священников-педофилов. По мнению правоохранителей, от действий обвиняемых могли пострадать не менее двадцати пяти детей-инвалидов. Принадлежность к сану священнослужителей рассматривалась судом как отягчающее обстоятельство. Николе Корради и Орасио Корбачо были признаны виновными и осуждены на 42 года и 45 лет тюрьмы.



Автор: Злата Богатова

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