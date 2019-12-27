|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции 91-летнего священника-педофила убили распятием
13:43
Фото: gordonua.com
Смертельное ранение было нанесено священнослужителю распятием, передает Daily Mail. К убийству может быть причастен 19-летний молодой человек, уточняется со ссылкой на источники в пркаоохранительных органах.
ЧП случилось в городе Агнетце, который расположен на территории департамента Уаза в северной части Франции. По версии следствия, юноша смертельно ранил священника крестом. В результаты травмы горла потерпевший скончался от нехватки воздуха.
Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что подозреваемый в нападении на священника уже задержан. Помимо причастности к убийству, молодого человека обвинили в пытках и сопротивлении при задержании. Сейчас парень находится в больнице - у правоохранителей возникли подозрения, что задержанный может страдать от расстройства психики. В частности, во время допроса он заявил о том, что совершенно не помнит, как произошло убийство.
Погибший священник ранее обвинялся в растлении нескольких мальчиков. Поэтому у следствия возникла версия о том, что один из тех детей мог попытаться ему отомстить. По данным полиции, эпизоды с насилием над мальчиками происходили в период 1960—2000 годов.
Ранее в Аргентине вынесли приговор по делу священников-педофилов. По мнению правоохранителей, от действий обвиняемых могли пострадать не менее двадцати пяти детей-инвалидов. Принадлежность к сану священнослужителей рассматривалась судом как отягчающее обстоятельство. Николе Корради и Орасио Корбачо были признаны виновными и осуждены на 42 года и 45 лет тюрьмы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|