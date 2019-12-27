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Грузинские общественники требуют от Франции извинений за награждение ЛГБТ-активиста
27.12.2019 23:56
Фото: orient.tm
В Грузии с возмущением отреагировали на вручение награды известному члену ЛГБТ-сообщества и лидеру "Тбилиси Прайда" Георгию Табагари во Франции.
Представители трех общественных движений, отстаивающих традиционные ценности, устроили акцию протеста у французской дипмиссии в Тбилиси.
Как передает Первый канал Грузинского телевидения, инициаторами проведения акции протеста у посольства стали активисты "Общества защиты прав детей", молодежной "Нравственности" и движения "За единую и нравственную Грузию".
Общественники собрались у здания дипмиссии, чтобы выразить возмущение в связи с награждением от лица МИД Франции гражданина Грузии в номинации "Персона будущего". Гражданские активисты заявили, что требуют официальных извинений от представителей Парижа.
Французские дипломаты пригласили активистов внутрь здания. Позже лидер "Общества защиты прав детей" Гурам Палавандишвили рассказал журналистам, которых в посольство не пустили, о том, что происходило во время встречи. Грузинские активисты, в частности, подчеркнули, что с уважением относятся к французскому народу. Однако действия властей страны в Тбилиси расценили как вызов для грузинской нации, ведь дипломаты имеют представление о том, "сколько людей выступают против "Прайда".
Выбрав Георгия Табагари персоной-номинантом от Грузии, французы "плюнули в душу" всем, кто выступает за сохранение традиционных семейных ценностей, подчеркнул Палавандишвили.
В минувшем ноябре грузинские радикалы устроили беспорядки в самом центре Тбилиси - несколько сотен человек собрались около кинотеатра "Амирани", в котором хотели показать кинокартину об однополой любви. В основу фильма "А потом мы станцевали" вошла история гомосексуалистов из Национального ансамбля народного грузинского танца.
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