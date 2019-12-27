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В древней могиле найдено «кольцо бессмертия»
27.12.2019 00:07
Фото: Warwickshire County Council
Открытие было сделано в Великобритании, где археологи вели раскопки в районе аэропорта Ковентри в Уорикшире.
Исследователям удалось обнаружить немало римских и англосаксонских артефактов, которые находились в древних захоронениях, передает BBC News.
В одной из древних могил в местечке Багинтон, где когда-то располагался древнеримский форт Лант, была погребена девочка. Ребенок скончался в возрасте от шести до двенадцати лет. Рядом с его останками было найдено кольцо с изображением цикады. По словам ученых, в древности у некоторых народов это насекомое ассоциировалось с бессмертием.
Как полагают специалисты, родственники хотели верить, что девочку в загробном мире ожидает вечная жизнь, поэтому положили в ее могилу это кольцо как соответствующий символ. Кроме того, в захоронении ребенка археологи нашли и несколько других драгоценностей, в частности, декоративные броши и зеркало.
Ранее итальянские ученые нашли останки ребенка, пытавшегося спастись от извержения в Помпеях.
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