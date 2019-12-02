ИнтерНовости - новости в стране и мире
По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу секты
По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу секты
Владимир Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Владимир Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
В Бурятии забытая пьяным родственником девочка провела ночь в сугробе
В Бурятии забытая пьяным родственником девочка провела ночь в сугробе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции ДонбассаОфис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
В Белгородской области нашли погибшего под завалами домаВ Белгородской области нашли погибшего под завалами дома
С 3 декабря Western Union, Contact и «Близко» приостановили денежные переводы в ТаджикистанС 3 декабря Western Union, Contact и «Близко» приостановили денежные переводы в Таджикистан
В Китае подтверждена гибель семи шахтеровВ Китае подтверждена гибель семи шахтеров
Amazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями ОсвенцимаAmazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Итальянские ученые нашли останки ребенка, пытавшегося спастись от извержения в Помпеях


2.12.2019 14:34
Итальянские ученые нашли останки ребенка, пытавшегося спастись от извержения в ПомпеяхФото: homsk.com

Во время археологических раскопок исследователи обнаружили останки ребенка, который пытался укрыться от пепла и падавших камней во время извержения Везувия, передает The Daily Mail.

Итальянские ученые нашли его в ходе работ на месте комплекса термальных бань.

Археологи продолжают вести раскопки на месте термальных бань, которые были уничтожены еще до того, как их смогли посетить первые жители Помпей. Как рассказал ученый Альберт Мартеллоне, вместе с коллегами работающий в этом месте, специалисты уже смогли исследовать останки ребенка.

По мнению ученых, ребенку было 8-10 лет, пол его установить не представляется возможным. Очевидно одно: юный житель или жительница Помпей пытался спрятаться от разбушевавшейся стихии, укрывшись в недостроенном здании терм во время извержения Везувия.

В минувшем мае ученые нашли в Помпеях хорошо сохранившиеся дома. Предположительно, в прошлом в них проживали зажиточные горожане. Исследователи изучают уникальную посуду и домашнюю утварь, которая также сохранилась внутри этих строений.

Специалисты также смогли уточнить дату трагических событий. Ранее считалось, что город погиб 24 августа 79 года, однако ученые на основе новых данных пришли к выводу о том, что это случилось не раньше 17 октября.

Ранее в сети появилась качественная 3D-копия знаменитого бюста Нефертити.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Ученые нашли эффективный метод борьбы с алкогольной зависимостьюУченые нашли эффективный метод борьбы с алкогольной зависимостью
На Урале найден жестоко убитый белорусский мальчикНа Урале найден жестоко убитый белорусский мальчик
В Ульяновске скончалась одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршруткиВ Ульяновске скончалась одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршрутки
В Панкисском ущелье произошла перестрелка: один человек убит, четверо раненыВ Панкисском ущелье произошла перестрелка: один человек убит, четверо ранены
Потерявший руки экс-сотрудник «ДОМа-2» добился пожизненных выплатПотерявший руки экс-сотрудник «ДОМа-2» добился пожизненных выплат

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 948


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru