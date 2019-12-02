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Итальянские ученые нашли останки ребенка, пытавшегося спастись от извержения в Помпеях
2.12.2019 14:34
Фото: homsk.com
Во время археологических раскопок исследователи обнаружили останки ребенка, который пытался укрыться от пепла и падавших камней во время извержения Везувия, передает The Daily Mail.
Итальянские ученые нашли его в ходе работ на месте комплекса термальных бань.
Археологи продолжают вести раскопки на месте термальных бань, которые были уничтожены еще до того, как их смогли посетить первые жители Помпей. Как рассказал ученый Альберт Мартеллоне, вместе с коллегами работающий в этом месте, специалисты уже смогли исследовать останки ребенка.
По мнению ученых, ребенку было 8-10 лет, пол его установить не представляется возможным. Очевидно одно: юный житель или жительница Помпей пытался спрятаться от разбушевавшейся стихии, укрывшись в недостроенном здании терм во время извержения Везувия.
В минувшем мае ученые нашли в Помпеях хорошо сохранившиеся дома. Предположительно, в прошлом в них проживали зажиточные горожане. Исследователи изучают уникальную посуду и домашнюю утварь, которая также сохранилась внутри этих строений.
Специалисты также смогли уточнить дату трагических событий. Ранее считалось, что город погиб 24 августа 79 года, однако ученые на основе новых данных пришли к выводу о том, что это случилось не раньше 17 октября.
Ранее в сети появилась качественная 3D-копия знаменитого бюста Нефертити.
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