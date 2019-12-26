|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве задержали трех подозреваемых в двойном убийстве и разбое
26.12.2019 19:31
Фото: kompromat.wiki
Жертвой преступления, совершенного более десяти лет назад, стали бизнесмен и его водитель, передает ТАСС.
Следователи просят суд заключить задержанных под стражу.
По данным российских СМИ, к преступлению могут оказаться двое бывших спецназовцев. Они задержаны в рамках уголовного дела, связанного с убийствами в Москве. По версии следствия, помимо обвинений в расправе над бизнесменом и его водителем в 2008 году, подозрения связаны с разбойным нападением, совершенным в 2012 году.
Как заявила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, следствие ходатайствует о взятии задержанных под стражу. Суд вынесет решение в ближайшее время, передает ТАСС.
Согласно материалам уголовного дела, покушение на бизнесмена и его водителя произошло вечером 28 ноября 2008 года на Донской улице. Весной 2012 года те же лица до смерти избили мужчину 1967 г.р., чтобы завладеть имевшимися у него деньгами.
Один из соучастников уже начал давать признательные показания. Следователи, которые уже провели свыше пятнадцати обысков в Москве и двух других регионах, нашли и изъяли большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|