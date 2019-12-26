Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задержали трех подозреваемых в двойном убийстве и разбое

26.12.2019 19:31

Фото: kompromat.wiki



Жертвой преступления, совершенного более десяти лет назад, стали бизнесмен и его водитель, передает ТАСС.



Следователи просят суд заключить задержанных под стражу.



По данным российских СМИ, к преступлению могут оказаться двое бывших спецназовцев. Они задержаны в рамках уголовного дела, связанного с убийствами в Москве. По версии следствия, помимо обвинений в расправе над бизнесменом и его водителем в 2008 году, подозрения связаны с разбойным нападением, совершенным в 2012 году.



Как заявила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, следствие ходатайствует о взятии задержанных под стражу. Суд вынесет решение в ближайшее время, передает ТАСС.



Согласно материалам уголовного дела, покушение на бизнесмена и его водителя произошло вечером 28 ноября 2008 года на Донской улице. Весной 2012 года те же лица до смерти избили мужчину 1967 г.р., чтобы завладеть имевшимися у него деньгами.



Один из соучастников уже начал давать признательные показания. Следователи, которые уже провели свыше пятнадцати обысков в Москве и двух других регионах, нашли и изъяли большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.



Автор: Злата Богатова

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