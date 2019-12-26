Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уфе вынесли приговор по делу об изнасиловании дознавательницы

26.12.2019 16:48

Фото: modscheats.ru



Вердикт вынес Кировский суд столицы Башкирии, передает ТАСС.



Троих фигурантов осудили на сроки от шести до семи лет колонии и обязали каждого выплатить по миллиону в качестве возмещения морального ущерба потерпевшей.



Экс-полицейских признали виновными в изнасиловании дознавательницы. Как стало известно, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева осудили на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, еще одного фигуранта - Павла Яромчука приговорили к шести годам заключения.



С осужденных в пользу потерпевшей будет взыскано три миллиона в качестве компенсации ущерба. До того, как приговор вступит в силу, бывшие сотрудники полиции будут оставаться под домашним арестом.



Как установили следователи, в ночь на 30 октября прошлого года трое сотрудников полиции прямо в одном из отделов Уфимского района напали на коллегу и изнасиловали. После того, как возбудили уголовное дело, всех фигурантов из полиции уволили, включая потерпевшую. 23-летнюю дознавательницу лишили должности за распитие спиртного на рабочем месте.



Автор: Злата Богатова

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