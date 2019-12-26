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В Ленобласти школьники отравились, съев принесенные одноклассником конфеты
26.12.2019 07:12
Фото: livejournal.com
В результате ЧП, случившегося на территории населенного пункта Гарболово, на самочувствие пожаловались семеро 12-летних учеников.
По словам детей, им стало плохо вскоре после того, как они попробовали предложенные одноклассником конфеты. Недомогание почувствовали ученики шестого класса.
В региональном СУ СКР пояснили, что в медицинские учреждения Всеволожского района - Токсовскую и Всеволожскую после инцидента доставили четырех школьников. Врачи диагностировали у детей отравление, состояние юных пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Трое подростков от госпитализации отказались.
По словам мальчика, сладости, которыми угощал одноклассников, он накануне приобрел в одном из торговых павильонов поселка Гарболово.
По факту отравления шестиклассников следственные органы проводят проверку. Диагноз ребят уточняется.
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