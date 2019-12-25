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В Бразилии при сходе оползня погибли семь человек
25.12.2019 07:38
Фото: chinamodern.ru
Как минимум семь человек - трое взрослых и двое детей стали жертвами оползня в бразильском городе Ресифи на востоке страны.
По данным информационного портала Globo, ЧП случилось утром минувшего вторника, 24 декабря.
Со ссылкой на местные экстренные службы сообщается, что в числе погибших — двое детей, новорожденный ребенок и девятилетняя девочка, а также две женщины.
Спасатели сейчас продолжают работу в районе происшествия. По предварительным данным, в результате схода оползня погибли не менее трех человек. Сколько всего жителей могло оказаться в опасной зоне, не уточняется.
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