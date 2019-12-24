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Неизвестные убили на вечеринке мэра мексиканского города
24.12.2019 23:26
Фото: vk.com
В ходе вооруженного нападения на новогоднюю вечеринку в Мексике убили мэра города Халапа, который находится в штате Оахака.
Кроме Артуро Веласкеса неизвестные смертельно ранили и присутствовавшего на празднике сотрудника городской администрации Хавьера Терреро.
Со ссылкой на источники в местной полиции телевизионный канал Televisa сообщает о том, что в здание, где проходила вечеринка, ворвались несколько вооруженных мужчин.
Расстреляв участников праздника нападавшие скрылись на ожидавшем их автомобиле. Правоохранительные органы по горячим следам преступников задержать не смогли. Ведется расследование.
Сведений о других погибших или пострадавших из официальных источников пока не поступало.
В начале года через полтора часа после вступления в должность убили мэра мексиканского муниципалитета Тлахиако Алехандро Апарисио.
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