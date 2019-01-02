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Мексиканского мэра убили через полтора часа после вступления в должность
2.1.2019 20:53
Фото: ruvr.ru
В Мексике высокопоставленного чиновника убили через полтора часа после вступления в должность.
Как передает ТАСС, жертвой покушения, совершенного вскоре после официальной церемонии принятия присяги, стал мэр муниципалитета Тлахиако.
Помимо мэра муниципалитета Тлахиако Алехандро Апарисио, только что вступившего в должность, в результате покушения были ранены два человека. Как заявил генеральный прокурор мексиканского штата Оахаки на юге страны, полицейские уже установили личность подозреваемого, он задержан и дает показания.
В последние годы на территории Мексики сохраняется крайне высокий уровень преступности. На протяжении десятилетия, миновавшего с момента, когда власти страны объявили о начале войны с организованной преступностью, жертвами умышленных убийств стали порядка 200 тысяч человек. Пропавшими без вести продолжают числиться около 30 тысяч граждан.
Напомним, лишь за первое полугодие прошлого года в Мексике жертвами организованных преступных группировок и криминальных сообществ стали более одиннадцати тысяч человек. Как указывали в своем докладе представители общественной организации Semaforo Delictivo, число погибших от рук членов банд, действующих в стране, почти на треть превысило показатели за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на все усилия властей по борьбе с организованной преступностью, в различных регионах Мексики уровень криминогенности остается пугающим. Весной прошлого года на севере страны были найдены убитыми двое похищенных политиков. Жертвами убийства стали Эдуардо Арагон, возглавлявший муниципальное отделение партии "Общественный форум", и член Партии демократической революции Лилиана Гарсия. Она ранее пыталась претендовать на одну из выборных должностей руководстве штата Чиуауа.
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