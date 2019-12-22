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В Чикаго при стрельбе на вечеринке получили ранения 13 человек
22.12.2019 23:24
Фото: livejournal.com
Как сообщают американские СМИ, по меньшей мере тринадцать человек были ранены в результате ЧП, случившегося в городе Чикаго.
Со ссылкой на экстренные службы американского штата Иллинойс уточняется, что состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как критическое.
По данным телевизионного канала ABC7, стрельбу открыли в одном из жилых домов в районе Энглунд, где проходила вечеринка. Предположительно, среди гостей вечера начался конфликт, который стремительно перерос в потасовку. В ходе выяснения отношений несколько человек достали оружие и начали стрелять.
Отмечается, что в больницы после инцидента экстренно доставили тринадцать человек. Состояние четырех пациентов медики оценивают как критическое.
В рамках начатого расследования полиция уже задержала двух человек. Сведения о их личности пока не разглашаются. В местных правоохранительных органах лишь пояснили, что продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
В Генконсульстве РФ, прокомментировав инцидент, пояснили, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате ЧП в Чикаго, из официальных источников пока не поступало. Вместе с тем, дипломаты продолжают следить за ходом расследования.
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