|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Гондурасе 13 заключенных погибли во время тюремного бунта
22.12.2019 22:19
Фото: livejournal.com
Первоначально сообщалось о трех жертвах инцидента, однако позже информация была уточнена.
Местные власти информируют о тринадцати погибших в результате бунта, который произошел в тюрьме города Тела.
ЧП случилось на атлантическом побережье Гондураса. Как передает газета La Prensa со ссылкой на представителей местной полиции, в правоохранительные органы обратились близкие арестантов, которые услышали выстрелы на территории тюрьмы. По данным различных источников, в действительности речь может идти о восемнадцати погибших, однако власти пока официально подтвердили сведения о тринадцати жертвах инцидента. Известно также, что ранения в результате бунта получили по меньшей мере двадцать заключенных.
Несмотря на то, что ситуацию в тюрьме силовики уже полностью взяли под контроль, в город направлены дополнительные полицейские подразделения. Местные власти приняли решение о переброске подкрепления из соседних регионов в целях окончательного наведения порядка на территории исправительного учреждения.
Предположительно, бунт начался вскоре после вооруженного конфликта, случившегося между представителями двух группировок арестантов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|