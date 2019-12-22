Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Гондурасе 13 заключенных погибли во время тюремного бунта

22.12.2019 22:19

Фото: livejournal.com



Первоначально сообщалось о трех жертвах инцидента, однако позже информация была уточнена.



Местные власти информируют о тринадцати погибших в результате бунта, который произошел в тюрьме города Тела.



ЧП случилось на атлантическом побережье Гондураса. Как передает газета La Prensa со ссылкой на представителей местной полиции, в правоохранительные органы обратились близкие арестантов, которые услышали выстрелы на территории тюрьмы. По данным различных источников, в действительности речь может идти о восемнадцати погибших, однако власти пока официально подтвердили сведения о тринадцати жертвах инцидента. Известно также, что ранения в результате бунта получили по меньшей мере двадцать заключенных.



Несмотря на то, что ситуацию в тюрьме силовики уже полностью взяли под контроль, в город направлены дополнительные полицейские подразделения. Местные власти приняли решение о переброске подкрепления из соседних регионов в целях окончательного наведения порядка на территории исправительного учреждения.



Предположительно, бунт начался вскоре после вооруженного конфликта, случившегося между представителями двух группировок арестантов.



Автор: Злата Богатова

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