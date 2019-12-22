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Греция готовится выдать США россиянина Александра Винника


22.12.2019 21:10
Греция готовится выдать США россиянина Александра ВинникаФото: policenet.gr

Гражданина РФ, который был арестован в Греции во время отдыха по запросу американских властей, могут выдать Соединенным Штатам еще до конца текущего года, передает РИА Новости.

Александр Винник был взят под стражу в июле 2017 года.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжение РИА Новости, глава Минюста Греции Костас Циарас уже принял соответствующее решение и направил письмо начальнику тюрьмы, где содержится россиянин.

Верховный суд Греции принял решение о возможной выдаче Александра Винника в РФ, Соединенные Штаты и Францию. Согласно вердикту главы Министерства юстиции страны, первым государством из этого списка станет Франция. Затем россиянина выдадут американским властям, а лишь потом - направят в Россию.

Как заявил ранее адвокат Винника, решение о его экстрадиции в США можно считать смертным приговором.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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