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Греция готовится выдать США россиянина Александра Винника
22.12.2019 21:10
Фото: policenet.gr
Гражданина РФ, который был арестован в Греции во время отдыха по запросу американских властей, могут выдать Соединенным Штатам еще до конца текущего года, передает РИА Новости.
Александр Винник был взят под стражу в июле 2017 года.
Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжение РИА Новости, глава Минюста Греции Костас Циарас уже принял соответствующее решение и направил письмо начальнику тюрьмы, где содержится россиянин.
Верховный суд Греции принял решение о возможной выдаче Александра Винника в РФ, Соединенные Штаты и Францию. Согласно вердикту главы Министерства юстиции страны, первым государством из этого списка станет Франция. Затем россиянина выдадут американским властям, а лишь потом - направят в Россию.
Как заявил ранее адвокат Винника, решение о его экстрадиции в США можно считать смертным приговором.
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